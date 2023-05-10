В Балашихе задержали пять человек по подозрению в подготовке поджога воинской части

В подмосковной Балашихе сотрудники правоохранительных органов задержали пять человек, которые якобы собирались поджечь воинскую часть, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

По версии следствия, подозреваемые в возрасте от 15 до 20 лет, придерживающиеся «экстремистских взглядов», создали «опасную группировку» для осуществления терактов, захвата власти и насильственного изменения конституционного строя, и руководили этим сообществом с марта по 8 мая, пишет РБК.

По данным агентства, подозреваемые также проводили разведку вблизи подмосковной воинской части № 13816. Агентство уточняет, что туда же задержанные привезли «легковоспламеняющееся вещество» для осуществления поджога и инструменты для подкопа. Телеграм-канал Baza писал, что подозреваемые планировали подорвать военную технику и устроить поджог на территории части.

По информации РБК, возбуждено уголовное дело по статье об организации террористического сообщества и участии в нем. По данным канала Baza, все задержанные — жители Москвы и Московской области. Двоим из них вменяют создание террористического сообщества, троим — участие в нем. Статья об организация террористического сообщества предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

После начала полномасштабной войны в Украине в России регулярно появляются сообщения о поджогах военкоматов и других административных зданий. По данным «Медиазоны», к началу апреля 2023 года в России было зафиксировано не менее 94 поджогов, в 70 случаях целями были военкоматы и призывные пункты. При этом, по словам главы «Агоры» Павла Чикова, с осени 2022 года российские следователи классифицировали дела о поджогах по статьям о диверсиях или терактах.

С начала осени в России задержали не менее 66 человек по делам о «диверсиях» на железных дорогах. Треть задержанных оказались несовершеннолетними, подсчитала «Медиазона». Чаще всего задержанных обвиняли в поджогах релейных шкафов, где находится железнодорожная автоматика.

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