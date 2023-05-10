Израиль обстреляли десятками ракет из сектора Газа. По предварительным данным, все они перехвачены системой «Железный купол»

С территории сектора Газа по Израилю днем в среду, 10 мая, было выпущено несколько десятков ракет. Как пишут израильские СМИ, сигналы воздушной тревоги звучали в Сдероте, Ашкелоне, а также в Тель-Авиве и его пригородах.

В Сдероте, сообщает JPost со ссылкой на местные власти, все ракеты были перехвачены системой ПВО «Железный купол». В Ашкелоне представители местной администрации заявили, что выясняют последствия обстрела, но, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Командование Армии обороны Израиля подтвердило, что ракеты были выпущены из сектора Газа в сторону Тель-Авива.

Обстрел с палестинской территории, отмечает Haʼaretz, был проведен спустя сутки после того, как Армия обороны Израиля нанесла удары по военным объектам палестинской группировки «Исламский джихад» на территории сектора Газа.

Палестинские власти утверждают, что в результате израильского удара по сектору Газа 12 человек погибли и 20 пострадали. Российское государственное агентство РИА Новости сообщало, что среди погибших в секторе Газа был гражданин РФ Джамал Абу Хасван.