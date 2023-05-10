Бывший генерал полиции Денис Сугробов подал ходатайство об УДО. Шесть лет назад его приговорили к 22 годам, а потом вдвое сократили срок наказания

Бывший начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Денис Сугробов, отбывающий 12-летний срок за организацию преступного сообщества, подал ходатайство об условно-досрочном освобождении, обратило внимание РБК.

Согласно карточке дела в базе Скопинского районного суда Рязанской области, Сугробов подал ходатайство 10 мая 2023 года. Позднее суд примет решение о принятии ходатайства и назначении даты рассмотрения.

Денис Сугробов и еще девять фигурантов дела были задержаны в феврале 2014 года. По версии следствия, в 2011 году Сугробов, возглавлявший в тот момент ГУЭБиПК, создал преступное сообщество. Следствие, в частности, установило, что Сугробов и его сообщники провоцировали людей на дачу взяток, чтобы потом провести задержания и улучшить, таким образом, показатели своей работы.

В 2017 году Мосгорсуд признал его виновным в организации преступного сообщества и превышении должностных полномочий и назначил 22 года лишения свободы. Однако в том же году Верховный суд России снизил срок почти вдвое — до 12 лет лишения свободы. Таким образом, Сугробов, отсидевший около шести лет, может в 2023 году претендовать на УДО.

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