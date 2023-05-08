СБУ заочно обвинила Владимира Машкова в посягательстве на территориальную целостность Украины

Служба безопасности Украины в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины российскому актеру, художественному руководителю Московского театра Олега Табакова Владимиру Машкову.

В заявлении СБУ говорится, что Машков публично оправдывает вооруженную агрессию России, а также «входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства страны-агрессора».

Машков, указала Служба безопасности Украины, участвовал в публичных мероприятиях в поддержку вторжения российских войск, в том числе вместе с президентом РФ Владимиром Путиным, в своих соцсетях «героизировал» российских военных, а в многочисленных интервью призывал к аннексии украинских территорий. Кроме того Машков незаконно посещал аннексированный Крым и захваченные российскими войсками территории Украины.

Помимо посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, Машкова обвиняют в «оправдании, признании правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников» (ч. 1 и ч. 3 ст. 436-2 УК Украины) и нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее (ч. 1 и ч. 2 ст. 332-1 УК Украины).

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