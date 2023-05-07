Съемки финального сезона «Очень странных дел» остановили из-за забастовки сценаристов

Создатели сериала «Очень странные дела» Мэтт и Росс Дафферы объявили, что производство пятого сезона шоу приостановлено из-за забастовки Гильдии сценаристов США. Планировалось, что съемки финального сезона стартуют в мае 2023 года.

Как пояснили братья Дафферы, работа над сценарием продолжается и после начала съемок, поэтому во время забастовки продолжить производство невозможно.

«Мы надеемся, что в ближайшее время будет достигнуто справедливое соглашение и мы все сможем вернуться к работе», — написали они в твиттере.

2 мая Гильдия сценаристов США, представляющая интересы 15 тысяч сценаристов кино и телевидения, начала бессрочную забастовку в Голливуде, первую за 15 лет. Поводом к ней послужили сорванные переговоры с крупнейшими киностудиями и стриминговыми сервисами, в ходе которых сценаристы среди прочего требовали повышения минимальной оплаты труда и страховых отчислений.

Выпуск «Радио Долин» об «Очень странных делах»

Почему все так любят «Очень странные дела»? Из-за ностальгии по 1980-м? На самом деле это сериал о современности Специальный выпуск «Радио Долин»

Выпуск «Радио Долин» об «Очень странных делах»

Почему все так любят «Очень странные дела»? Из-за ностальгии по 1980-м? На самом деле это сериал о современности Специальный выпуск «Радио Долин»