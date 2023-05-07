Съемки финального сезона «Очень странных дел» остановили из-за забастовки сценаристов
Создатели сериала «Очень странные дела» Мэтт и Росс Дафферы объявили, что производство пятого сезона шоу приостановлено из-за забастовки Гильдии сценаристов США. Планировалось, что съемки финального сезона стартуют в мае 2023 года.
Как пояснили братья Дафферы, работа над сценарием продолжается и после начала съемок, поэтому во время забастовки продолжить производство невозможно.
«Мы надеемся, что в ближайшее время будет достигнуто справедливое соглашение и мы все сможем вернуться к работе», — написали они в твиттере.
2 мая Гильдия сценаристов США, представляющая интересы 15 тысяч сценаристов кино и телевидения, начала бессрочную забастовку в Голливуде, первую за 15 лет. Поводом к ней послужили сорванные переговоры с крупнейшими киностудиями и стриминговыми сервисами, в ходе которых сценаристы среди прочего требовали повышения минимальной оплаты труда и страховых отчислений.