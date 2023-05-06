Опубликованы первые фото и видео с места взрыва машины Захара Прилепина

Телеграм-канал Baza опубликовал видео с места взрыва автомобиля писателя Захара Прилепина в Нижегородской области.

Телеграм-канал «Нижний № 1» выложил фотографии с места взрыва.

Взрыв произошел в «довольно глухом месте» примерно в 80 километрах от города Бор, сообщает РИА Новости. По данным агентства, Прилепин при взрыве получил переломы и сотрясение мозга. Его водитель погиб.

Телеграм-канал Mash сообщает, что Прилепина доставили в больницу. По информации канала «Нижний № 1», писателя эвакуировали вертолетом.

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