Участников американской ультраправой организации Proud Boys признали виновными в сговоре с целью мятежа после поражения Трампа на выборах

Суд присяжных в Вашингтоне признал четверых членов ультраправой организации Proud Boys виновными в сговоре с целью мятежа, который должен был помешать мирной передаче власти от бывшего президента Дональда Трампа к Джо Байдену, сообщает CNN.

Всего в деле фигурируют пять человек, однако присяжные не смогли вынести вердикт в отношении одного из участников организации, поскольку он не принимал активного участия в планировании беспорядков.

Также телеканал отмечает, что все пятеро подсудимых ранее были признаны виновными по ряду других обвинений, включая воспрепятствование деятельности правоохранительных органов во время массовых беспорядков и уничтожение государственной собственности.

Приговор по делу пока не вынесен. Associated Press пишет, что подсудимым грозит до 20 лет тюрьмы по одному только обвинению в сговоре с целью мятежа.

6 января 2021 года сторонники Дональда Трампа, который к тому времени проиграл выборы, но еще не покинул пост президента США, взяли штурмом здание конгресса во время утверждения итогов президентских выборов. Пойти к Капитолию своих сторонников призывал сам Трамп. В ходе беспорядков погибли пять человек. Более 140 полицейских получили ранения.

Следствие считает, что основными силами, которые стояли за штурмом Капитолия, были правые организации Proud Boys и Oath Keepers. Всего по делам о штурме конгресса проходят больше тысячи человек.

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