Компания Henkel завершила сделку по продаже бизнеса в России

Немецкий производитель бытовой химии и товаров для ремонта Henkel объявил, что завершил сделку по продаже своих активов в России.

«20 апреля 2023 года компания Henkel объявила о подписании соглашения о продаже своего бизнеса в России консорциуму местных финансовых инвесторов. Сейчас сделка завершена; цена продажи составляет 54 миллиарда рублей (около 600 миллионов евро)», — сказано в заявлении компании.

Представители Henkel отметили, что решили выйти из бизнеса в России в апреле 2022 году, после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

В состав консорциума, который станет новым владельцем бизнеса Henkel в России, входят компании Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services, пишет «Коммерсант».

Компания Henkel владела в России 11 заводами, которые среди прочего выпускают клей «Момент», чистящие и моющие средства под брендами «Ласка», Persil, Losk, «Пемолюкс», «Дени», Vernel и другие.