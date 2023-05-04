К «Команде против пыток» в Краснодаре пришли с обыском. Это уже третий обыск за месяц в офисах организации

В офисе «Команды против пыток» в Краснодаре прошел обыск. Об этом в телеграм-канале сообщает сама организация.

В обыске участвовали сотрудники центра по борьбе с экстремизмом. Он проводился в связи с уголовным делом, возбужденным в Северной Осетии. Как пояснили в «Команде против пыток», фигурантом дела является человек, сообщивший о пытках. Никаких подробностей дела правозащитники не уточнили, отметив, что не раскрывают их в интересах заявителя.

После окончания обыска юриста организации Илью Платонова увели на допрос.

14 апреля с обыском приходили в северокавказский офис «Команды против пыток» в Пятигорске. Позже в «Команде против пыток» также сообщили, что он был связан с одним из дел, которые ведет организация. 28 апреля в рамках расследования этого же дела силовики также проводили обыск у юристов нижегородского филиала организации.

Общественная организация «Комитет против пыток» была основана Игорем Каляпиным в 2000 году. После объявления «иностранным агентом» в 2015 году организацию ликвидировали, образовав вместо нее «Комитет по предотвращению пыток». Когда и вторая организация была объявлена «иноагентом», правозащитники продолжили работу под названием «Команда против пыток».