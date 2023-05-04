Глава Сосьвы на Урале, где сгорели больше 100 домов, подал в отставку

Глава Сосьвинского городского округа Свердловской области Геннадий Макаров подал заявление об отставке, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент информационной политики Свердловской области. Дума городского округа рассмотрит заявление Макарова на внеочередном заседании 5 мая.

Геннадий Макаров подал в отставку после того, как в поселке городского типа Сосьва, административном центре Сосьвинского округа, произошел крупный пожар. Из-за возгорания, начавшегося 25 апреля на складе пиломатериалов возле учреждения ФСИН, в Сосьве сгорели больше 100 жилых домов, погибли два человека. Огонь потушили 27 апреля.

Пожар в Сосьве уничтожил больше 100 домов Meduza

После пожара Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности и нарушении правил пожарной безопасности. По делу арестованы управляющий пилорамой, откуда распространился огонь, и специалист по пожарной безопасности управления городского округа.