США объявили о поставках оружия Украине на 300 миллионов долларов. ЕС согласовал схему закупки боеприпасов для Украины на миллиард евро

Минобороны США объявило о новом пакете военной помощи для Украины, в который войдут вооружения на 300 миллионов долларов, сообщает пресс-служба ведомства.

Среди прочего в новый пакет помощи войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерии и минометов, а также гаубицы 155-мм калибра, авиационные ракеты Hydra-70 и противотанковые средства, говорится в пресс-релизе.

В то же время глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз согласовал детали схемы совместной закупки боеприпасов для Украины на миллиард евро.

Подробности соглашения он не раскрыл, однако известно, что совместная закупка боеприпасов является частью более широкого плана ЕС по отправке в Украину миллиона артиллерийских снарядов в течение 12 месяцев.

Кроме того, Европейская комиссия 3 мая утвердила выделение 500 миллионов евро, которые планируется направить на увеличение производственных мощностей оборонной промышленности Евросоюза.

План Евросоюза о поставке Украине миллиона артиллерийских боеприпасов был согласован 20 марта, однако обсуждение схемы закупки снарядов затянуло на несколько недель, поскольку страны не могли договориться об условиях контрактов.

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