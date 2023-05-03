Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что узнал об утечках секретных документов Пентагона и американской разведки из новостей и не обсуждал эту тему с Вашингтоном. Об этом он рассказал в интервью The Washington Post.

«Нам это невыгодно. Это не идет на пользу репутации Белого дома и, по моему мнению, не идет на пользу Соединенным Штатам», — сказал он.

Зеленский также ответил на вопрос, не подорвала ли доверие между Киевом и Вашингтоном информация о том, что, согласно слитым документам, США могли прослушивать совещания президента Украины.

«Я не могу рисковать нашим государством. <…> Там, где я могу говорить откровенно, я это делаю. Если бы это была моя война против [президента России Владимира Путина], и на поле боя мы были бы вдвоем, то я бы всем рассказал, что я об этом думаю. А тут немного другая история. Мы все несем ответственность», — сказал Зеленский.

The Washington Post отмечает, что во время интервью Зеленский казался раздраженным, комментируя утечки. Он сказал, что рассматривает произошедшее как «телешоу», которое может заинтересовать некоторых людей, но в конечном итоге поможет России в критический момент.

Президент Украины отказался подтвердить или опровергнуть информацию, содержащуюся в утечках.

«Она не чувствительная. Если я отвечу вам, это будет означать, что она конфиденциальная, что там есть реальные документы. Пожалуйста, перестаньте играть со мной в игры, я президент воюющей страны», — сказал украинский лидер.

В начале апреля CNN со ссылкой на источник, близкий к Зеленскому, сообщал, что Киев изменил некоторые военные планы из-за утечки американских военных документов. О каких конкретно планах идет речь, издание не уточняло.

Newsweek, изучив часть слитых документов, писал, что в них упоминается предполагаемая дата украинского контрнаступления — 30 апреля.

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