В Санкт-Петербурге арестовали местного жителя, который пытался поджечь музей по указанию телефонных мошенников

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга на два месяца арестовал местного жителя Алексея Грибанова, которого обвиняют по делу о хулиганстве по мотивам политической вражды, сообщает пресс-служба городских судов.

По данным следствия, 26 апреля Грибанов облил горючей жидкостью фасад Историко-литературного музея города Пушкина и поджег его. Как пишет пресс-служба, попытка поджог была предпринята по мотивам политической вражды и в составе группы лиц по предварительному сговору. Соучастники Грибанова не установлены. Мужчину задержали в тот же день недалеко от музея.

По данным «Фонтанки», следователям Грибанов рассказал, что совершить поджог его заставили телефонные мошенники. По словам мужчины, они пообещали избавить его от кредитов, которые на его имя якобы оформили другие преступники. Сперва его просили поджечь военкомат и автомобиль военного комиссара, однако Грибанов отказался. Тогда они сошлись на здании музея, расположенном как раз напротив объекта Минобороны РФ.

Теперь Грибанову грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее «Медиазона» рассказывала, что в России произошло не менее 16 похожих поджогов. В большинстве случаев поджигателями оказывались пожилые люди, у которых мошенники похищали деньги, а затем заставляли поджигать военкоматы и банки, обещая вернуть украденное.

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В России появился новый вид телефонного мошенничества: у пенсионеров выманивают деньги, а в обмен на их возврат требуют поджигать военкоматы ФСБ утверждает, что звонки идут «с территории Украины»

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