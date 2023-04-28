В Москве открыли Южный речной вокзал. Собянин пообещал, что суда оттуда будут ходить в 30 городов России
Источник: РИА Новости
В Москве после реконструкции открылся Южный речной вокзал. В торжественной церемонии принял участие мэр города Сергей Собянин, сообщает РИА Новости.
Собянин отметил, что навигация начнется уже в этом году и что суда с Южного вокзала будут ходить в 30 городов России. «[Москва] по-настоящему стала столицей, портом пяти морей», — сказал мэр.
Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что первое круизное судно прибудет на Южный речной вокзал 5 мая.
В 2020 году возобновил работу после реставрации другой речной вокзал Москвы — Северный.