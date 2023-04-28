США направили Бразилии запрос об экстрадиции российского разведчика, пытавшегося устроиться в Международный уголовный суд

США направили запрос Бразилии об экстрадиции предполагаемого сотрудника ГРУ Сергея Черкасова, которого американские власти обвиняют в шпионаже, сообщает The Washington Post.

По данным издания, запрос США рассмотрит Верховный суд Бразилии, однако газета не исключает, что из-за «деликатности дела» к решению вопроса может подключиться президент страны Луис Инасиу Лула да Силва.

WP напоминает, что выдачи Черкасова также добиваются российские власти — в РФ на него возбудили дело о торговле наркотиками. Однако газета пишет, что власти США и Бразилии считают российский запрос «явной уловкой».

Тем не менее представители Верховного суда Бразилии уже заявили, что суд не намерен выносить решение об экстрадиции, пока не завершится расследование.

О задержании Черкасова в Нидерландах стало известно в июне 2022 года. По данным голландской разведки, россиянин выдавал себя за гражданина Бразилии Виктора Мюллера Ферейру и пытался устроиться на работу в Международный уголовный суде в Гааге. Позднее Черкасова выслали в Бразилию, где его приговорили к 15 годам лишения свободы за подделку документов.

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