СК: Елена Блиновская на допросе признала вину в неуплате налогов и раскаялась

Блогер Елена Блиновская, задержанная по подозрению в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере, на допросе «раскаялась в содеянном и в полном объеме признала свою вину», объявил Следственный комитет РФ.

В сообщении СК также говорится, что следствие 28 апреля направит в Пресненский районный суд ходатайство об избрании Блиновской меры пресечения, связанной с ограничением свободы.

Елена Блиновская, организовывавшая «марафоны желаний», была задержана утром 27 апреля при попытке пересечь границу России и Беларуси на арендованном автомобиле Maybach. СК объявил, что блогера подозревают в неуплате в бюджет налогов на сумму свыше 918 миллионов рублей. Прокуратура Москвы добавила, что Блиновская также подозревается в отмывании 43 миллионов рублей. В офисе и по месту проживания подозреваемой прошли обыски.

В марте Следственный комитет возбудил уголовные дела еще на двух инстаблогеров: Валерию Чекалину (ler_chek) заподозрили в неуплате налогов на 300 миллионов рублей и отмывании средств в размере более 130 миллионов рублей, а Александру Митрошину обвинили в неуплате налогов на сумму свыше 120 миллионов рублей.

Подробнее о деле Елены Блиновской

Блогера Елену Блиновскую, организующую «марафоны желаний», задержали при попытке покинуть Россию. Ее подозревают в неуплате налогов на 918 миллионов рублей

Подробнее о деле Елены Блиновской

Блогера Елену Блиновскую, организующую «марафоны желаний», задержали при попытке покинуть Россию. Ее подозревают в неуплате налогов на 918 миллионов рублей