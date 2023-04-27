Самого известного кинорежиссера Ирана Джафара Панахи впервые за 14 лет выпустили из страны

Джафар Панахи — самый известный кинорежиссер Ирана — впервые с 2009 года смог выехать за пределы страны. Жена Панахи Тахерех Саиди опубликовала фотографию, на которой они с мужем стоят в аэропорту Тегерана.

«Спустя 14 лет запрет Джафару на выезд был снят, и наконец мы вместе собираемся отправиться в путешествие на несколько дней», — написала она, не став уточнять, куда они полетели.

Джафар Панахи — обладатель многочисленных наград международных фестивалей, в том числе «Золотой камеры» в Каннах, «Золотого льва» в Венеции, «Золотого медведя» в Берлине. В 2022 году он получил специальный приз жюри Каннского фестиваля за фильм «Нет медведей».

В Иране Панахи в 2010 году был приговорен к шестилетнему тюремному сроку по обвинению в «пропаганде против системы». Тогда он провел в заключении два месяца и освободился условно-досрочно. Но в июле 2022 года, после того, как Панахи выступил против арестов кинематографистов в Иране, суд объявил, что режиссер должен отбыть шестилетний срок по приговору 2010 года. Режиссера отправили в тюрьму, где он объявил голодовку, и в феврале 2023 года его отпустили на свободу.

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