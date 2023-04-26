Суд отклонил апелляцию на приговор калининградским врачам. Присяжные, рассматривавшие дело, заявляли о давлении

Первый апелляционный суд в Москве оставил в силе калининградским врачам Элине Сушкевич и Елене Белой, сообщил «Новому Калининграду» адвокат Андрей Золотухин.

По его словам, решение было вынесено 26 апреля. На сайте суда на момент написания новости оно еще не было опубликовано.

Теперь, сообщил Золотухин, приговор будет обжалован в кассационной инстанции.

Ранее на рассмотрении апелляции на приговор Белой и Сушкевич четверо присяжных заявили о давлении на них председательствующего судьи Мособлсуда Андрея Вьюнова.

Дело Белой и Сушкевич присяжные рассматривали дважды. Первый раз — в конце 2020 года — коллегия присяжных в Калининграде вынесла оправдательный вердикт. Дело направили на повторное рассмотрение уже в Москву, там коллегия присяжных в августе 2022 года решила, что врачи виновны. Суд приговорил Белую и Сушкевич к девяти с половиной и девяти годам лишения свободы соответственно. Этот приговор защита пыталась обжаловать в апелляционной инстанции.

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