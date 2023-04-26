США объявили, что талибы убили организатора теракта в аэропорту Кабула

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что участники движения «Талибан» убили боевика афганской ячейки террористической организации «Исламское государство», организовавшего теракт в Кабуле в августе 2021 года, сообщает Reuters.

Взрыв в аэропорту Кабула произошел 26 августа 2021 года, когда войска США проводили эвакуацию американцев и афганцев после того, как к власти в Афганистане пришли талибы. Тогда погибли 13 американских военных и десятки гражданских лиц.

Группировка «Исламское государство в Хорасане», афганское отделение ИГ, противостоит «Талибану» в Афганистане. Впервые боевики группировки появились на востоке Афганистана в 2014 году, а затем проникли и в другие районы.

После теракта в аэропорту Кабула американский беспилотник MQ-9 Reaper нанес удар по подозреваемому в теракте, из-за чего погибли десять мирных жителей. Первоначально США утверждали, что убили опасного террориста, но затем признали, что приняли за боевика сотрудника благотворительной организации.

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