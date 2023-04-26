На Кипре произошел пожар в здании Российского центра науки и культуры, расположенного в Никосии.

Как сообщила ТАСС руководитель центра Алина Радченко, «произошло два сильных хлопка», после которых начался пожар. «По данным очевидцев, в здание были брошены коктейли Молотова», — рассказала Радченко.

По словам Радченко, людей из здания, у которого горят стены и крыша, смогли эвакуировать. В свою очередь РБК со ссылкой на экстренные службы Кипра сообщает, что пожарные не исключают, что в здании Российского центра науки и культуры могут еще оставаться люди.