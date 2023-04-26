Городской совет Новосибирска утвердил отмену прямых выборов мэра

Городской совет Новосибирска принял во втором чтении поправки в устав города, лишающие жителей права выбирать мэра, сообщает «Тайга.инфо».

За изменение устава проголосовали 38 из 47 депутатов, присутствовавших на заседании, против выступили пятеро, остальные не голосовали.

Как отмечает «Тайга.инфо», по предложению «Единой России» перед голосованием вопрос отмены прямых выборов мэра почти не обсуждали.

После того, как у действующего мэра истечет срок полномочий (по плану, в сентябре 2024 года) главу Новосибирска станут назначать депутаты горсовета.

Депутаты законодательного собрания Новосибирской области поддержали предложение отменить прямые выборы мэра в Новосибирске и наукограде Кольцово на заседании 20 февраля. Губернатор региона Андрей Травников поддержал это решение.

Действующий мэр Новосибирска, коммунист Анатолий Локоть возглавил город в 2014 году, а в 2019-м избрался на новый срок.

После решения властей Новосибирска из городов-миллионников России напрямую избирать главу могут только Москва и Петербург.

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