Для Алексея Навального в ИК-6 построили отдельное здание на деньги других осужденных и провели «кастинг стукачей» в отряд политика

Руководство исправительной колонии № 6 во Владимирской области готовилось к посадке политика Алексея Навального задолго до оглашения приговора, сообщил в интервью «Навальный Live» бывший заключенный Вадим Акимов, отбывавший срок в ИК-6.

По словам Акимова, вышедшего на свободу после службы в , перед заездом Навального в колонию руководство решило построить отдельное здание, деньги на которое собирали с осужденных, рассчитывавших выйти по УДО. Само здание расположили так, чтобы журналисты ни при каких обстоятельствах не смогли увидеть политика с близлежащей возвышенности.

Кроме того, Акимов рассказал, что для Навального был сформирован специальный отряд, в который набирали «стукачей», то есть заключенных, которые были известны своими доносами на других осужденных. По словам Акимова, для «стукачей» устроили настоящий «кастинг», во время которого их отбирали в новый отряд. После отбора их обучали и подсаживали к политику.

Также Акимов сообщил, что заключенным было строго запрещено не только разговаривать, но даже смотреть на Навального. По словам бывшего заключенного, Навального выводили из камеры только тогда, когда рядом не было других осужденных. Акимов также заявил, что однажды ему удалось поговорить с политиком, однако той же ночью заключенного «вызвали в штаб», где его предупредили, что если он еще раз заговорит с Навальным, то он «просто без вести пропадет».

Помимо этого, Акимов рассказал, что из-за новых правил некоторые части колонии регулярно оказывались закрыты для заключенных, иногда на целый день, если, к примеру, Навального отправляли в санчасть, то других осужденных туда уже не пускали.

Также бывший заключенный рассказал, что в ИК-6 пытки «поставлены на поток». Их исполнением занимается группа людей, сотрудничающая с администрацией колонии. Самого Акимова тоже пытали, после чего 14 дней его держали привязанным к кровати в санчасти. Таким образом с него вымогали 600 тысяч рублей. По словам Акимова, в ИК-6 от пыток регулярно умирают заключенные, однако власти не принимают никаких мер.

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Алексея Навального этапировали в исправительную колонию строгого режима № 6 в поселке Мелехово Владимирской области в середине лета 2022 года. С августа политика 14 раз отправляли в ШИЗО. В последний раз это произошло 25 апреля — в тот же день, когда Навальный вышел после предыдущих 15 суток в изоляторе. В этот раз причина отправки в ШИЗО не сообщалась. Ранее политика отправляли в изолятор за, к примеру, расстегнутую пуговицу или несвоевременное умывание.

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