Социальная сеть Twitter добавила синие галочки платных подписчиков в аккаунтах многих известных людей, в том числе тех, кто умер в последние годы. Внимание на это обратили пользователи соцсети.

Синие галочки, в частности, появились на страницах баскетболиста Коби Брайанта (умер в 2020 году), американского политика Джона Маккейна (умер в 2018-м) и вокалиста Linkin Park Честера Беннингтона (умер в 2017-м).

Некоторых пользователей возмутило, что синяя галочка появилась на странице журналиста Джамаля Хашогджи, которого убили в октябре 2018 года в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

При нажатии на синюю галочку появляется сообщение о том, что учетная запись подтверждена, поскольку пользователь «подписан на Twitter Blue и подтвердил свой номер телефона». Неясно, кто оплатил подписку стоимостью восемь долларов в месяц для учетных записей, которые оставались неактивны многие годы.

Как отмечает Bloomberg, синие галочки также появились на страницах певца Майкла Джексона, автора комиксов Стэна Ли и актера Чедвика Боузмана. После их смерти аккаунтами управляли другие люди.

Пользователи допустили, что синие галочки появились у аккаунтов, на которые подписаны больше одного миллиона пользователей. Так, галочка платного подписчика появилась у 45-го президента США Дональда Трампа, который не пользуется соцсетью.

В компании Twitter, у которой больше нет пресс-службы, не ответили на запросы журналистов.

Ранее синие галочки в Twitter свидетельствовали о том, что аккаунт подлинный, сейчас — что пользователь оплатил подписку. В апреле прежних синих галочек лишились Криштиану Роналду, папа Франциск и другие известные люди.

Владелец Twitter Илон Маск говорил, что «лично платит» за подписки некоторых пользователей Twitter Blue, в том числе баскетболиста Леброна Джеймса и писателя Стивена Кинга, которые критиковали введение платной подписки.

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