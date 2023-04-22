В Лондоне болельщики «Арсенала» разместили на трибуне баннер в поддержку арестованного в России журналиста Эвана Гершковича

Болельщики футбольного клуба «Арсенал» вывесили баннер в поддержку арестованного в России журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, сообщает Independent.

Согласно изданию, баннер с хэштегом #FreeEvan и надписью «Болельщики „Арсенала“ поддерживают Эвана Гершковича» появился на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне перед матчем английской премьер-лиги между «Арсеналом» и «Саутгемптоном». Как отмечает «Би-би-си», журналист также болеет за «Арсенал».

Журналиста Эвана Гершковича задержали в конце марта в Екатеринбурге по делу о шпионаже. В ФСБ РФ тогда заявили, что он якобы собирал секретные сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса. По данным «Медузы», перед задержанием Гершкович ездил в Нижний Тагил, где расположено оборонное предприятие «Уралвагонзавод». Одновременно с Гершковичем задержали семейную пару из Нижнего Тагила, работавшую на «Уралвагонзаводе».

В апреле сотрудники правоохранительных органов задержали пиарщика Ярослава Ширшикова, сопровождавшего Гершковича во время его рабочей поездки в Екатеринбург. Ширшикова подозревают в оправдании терроризма. Поводом для дела послужил пост в его телеграм-канале «Гусарская бравада» о «военкоре» Владлене Татарском.

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