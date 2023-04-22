США к концу мая поставят в Германию танки Abrams. На них планируется обучать украинских военных

К концу мая США поставят в Германию 31 танк Abrams для обучения украинских военных, сообщает Associated Press со ссылкой на американских чиновников.

По данным агентства, обучение украинских военных начнется летом и будет проходить на военной базе Графенвер в Германии. Обучение займет около 10 недель. Всего планируется обучить около 250 человек.

Associated Press также отмечает, что танки, поставленные в Германию, не будут использоваться в боевых действиях. Вместо этого США модернизируют и передадут Украине 31 Abrams M1A1. Чиновники рассчитывают, что танки будут готовы к тому моменту, когда военные закончат обучение.

В 2023 году ряд стран Запада, включая США, Польшу, Германию и Великобританию, анонсировали поставки танков Украине. По словам посла Украины во Франции Вадима Омельченко, по состоянию на конец января западные страны обещали передать Киеву больше 300 танков. Позднее власти Германии также одобрили передачу Украине 178 танков Leopard 1 в дополнение к ранее анонсированным поставкам.

О первых поставках Leopard 2 в феврале 2023 отчиталась Польша, в марте — Германия. Тогда же министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил получение британских танков Challenger 2.

Читайте также

Украина наконец-то (после долгих месяцев переговоров) получит западные танки — считается, что это может изменить ход войны. Так и будет? И чем ответит Кремль?

Читайте также

Украина наконец-то (после долгих месяцев переговоров) получит западные танки — считается, что это может изменить ход войны. Так и будет? И чем ответит Кремль?