В сюжете «России 1» о сбросе бомбы на Белгород прозвучала фраза: «Боевая техника позволяет ликвидировать экстремистов с минимального расстояния». Внимание на лицо ведущего

В утреннем выпуске новостей на телеканале «Россия 1» в сюжете о «нештатном» сбросе бомбы с Су-34 на Белгород ведущий произнес такую фразу:

Современная боевая техника позволяет российским подразделениям ликвидировать экстремистов в зоне СВО с минимального расстояния.

Вероятно, он зачитал ее с телесуфлера, предполагает издание «Подъем». Судя по выражению лица ведущего, удивились не только зрители, но и он сам.

Белгород Meduza

В пресс-службе «России 1» отказались как-либо комментировать произошедшее в эфире.

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