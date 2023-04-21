В сюжете «России 1» о сбросе бомбы на Белгород прозвучала фраза: «Боевая техника позволяет ликвидировать экстремистов с минимального расстояния». Внимание на лицо ведущего
Источник: Подъем
В утреннем выпуске новостей на телеканале «Россия 1» в сюжете о «нештатном» сбросе бомбы с Су-34 на Белгород ведущий произнес такую фразу:
Современная боевая техника позволяет российским подразделениям ликвидировать экстремистов в зоне СВО с минимального расстояния.
Вероятно, он зачитал ее с телесуфлера, предполагает издание «Подъем». Судя по выражению лица ведущего, удивились не только зрители, но и он сам.
В пресс-службе «России 1» отказались как-либо комментировать произошедшее в эфире.
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