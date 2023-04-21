Суд отпустил под домашний арест российского активиста, расписавшего свой магазин названиями украинских городов

Ломоносовский районный суд Ленинградской области отказался продлить содержание под стражей предпринимателя и активиста из села Русско-Высоцкое в Ленобласти Дмитрия Скурихина, которого обвиняют в повторной «дискредитации» российской армии.

Как сообщает проект «Сетевые свободы», суд отправил Скурихина из СИЗО под домашний арест. Его интересы представляет адвокат Дмитрий Герасимов.

В отношении Скурихина расследуют несколько эпизодов по статье Уголовного кодекса о «дискредитации» армии. Первоначально дело возбудили из-за того, что на магазине бизнесмена появились антивоенные надписи. Во второй раз Скурихина обвинили в «дискредитации», когда он в годовщину полномасштабного вторжения в Украину вышел на одиночный пикет с плакатом «Прости Украина».

С 26 февраля Дмитрий Скурихин находился в СИЗО.

Читайте также

«Я демонстративно встал на сторону Украины. И все прекрасно, односельчане здороваются, никто не шлет меня на хрен» The Village рассказал, как предприниматель из села под Петербургом сделал фасад своего магазина площадкой для антивоенных высказываний

Читайте также

«Я демонстративно встал на сторону Украины. И все прекрасно, односельчане здороваются, никто не шлет меня на хрен» The Village рассказал, как предприниматель из села под Петербургом сделал фасад своего магазина площадкой для антивоенных высказываний