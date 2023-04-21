Суд отпустил под домашний арест российского активиста, расписавшего свой магазин названиями украинских городов
Ломоносовский районный суд Ленинградской области отказался продлить содержание под стражей предпринимателя и активиста из села Русско-Высоцкое в Ленобласти Дмитрия Скурихина, которого обвиняют в повторной «дискредитации» российской армии.
Как сообщает проект «Сетевые свободы», суд отправил Скурихина из СИЗО под домашний арест. Его интересы представляет адвокат Дмитрий Герасимов.
В отношении Скурихина расследуют несколько эпизодов по статье Уголовного кодекса о «дискредитации» армии. Первоначально дело возбудили из-за того, что на магазине бизнесмена появились антивоенные надписи. Во второй раз Скурихина обвинили в «дискредитации», когда он в годовщину полномасштабного вторжения в Украину вышел на одиночный пикет с плакатом «Прости Украина».
С 26 февраля Дмитрий Скурихин находился в СИЗО.