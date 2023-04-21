Агентство стратегических инициатив предложило использовать Fan ID только на матчах с «повышенной категорией опасности»

направило в правительство РФ предложения по упрощению использования . Среди них — использовать карту болельщика только на матчах с «повышенной категорией опасности». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ, подлинность которого подтвердили в организации. Первым об этом сообщил «Чемпионат.com».

Согласно предложению АСИ, Fan ID должен быть необходим только для матчей «с повышенной категорией опасности», среди которых — крупные международные турниры. Источник РИА Новости уточняет, что речь идет о матчах с участием сборной России. Будет ли такой статус присваиваться, например, московскому дерби «Спартак» — ЦСКА и другим топ-матчам, неизвестно. В документе говорится, что это должны определить «уполномоченные государственные органы».

Организация также предлагает отменить карту болельщика для детей до 14 лет, спортсменов, тренеров и административного персонала команд.

Предлагается также предусмотреть возможность оформления Fan ID не только на «Госуслугах». Это касается в первую очередь людей с инвалидностью, пожилых граждан, а также тех, у кого нет учетной записи на «Госуслугах».

Кроме того, предельное время на выдачу Fan ID должно составлять не более 30 минут, считают в АСИ. В организации объяснили это целью «возвращения возможности спонтанного посещения футбола».

Против введения Fan ID выступали фанатские движения российских футбольных клубов. Многие из них отказалась посещать матчи в знак протеста. В результате посещаемость стадионов резко упала. Введение карты болельщика критиковал и главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин. Минцифры отчитывалось, что к весне 2023 года Fan ID оформили более 450 тысяч человек.

В конце марта президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 мая «принять меры» для упрощения использования Fan ID. Упростить использование карты болельщика необходимо прежде всего для людей с инвалидностью, пенсионеров и детей, говорилось в поручении.

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