В Йемене на благотворительном мероприятии произошла давка. Погибли более 80 человек

В центре Саны, столице Йемена, на благотворительном мероприятии произошла давка, в результате которой погибли не менее 85 человек и больше 320 получили ранения, сообщает The Guardian. По данным Sky News Arabia, погибли 90 человек.

Благотворительное мероприятие приурочили к последним дням священного в исламе месяца Рамадана. Людям, пришедшим за пожертвованием, раздавали по девять долларов, пишет Reuters.

По словам очевидцев, людей пришло слишком много, и представители местных властей стреляли в воздух, пытаясь контролировать толпу, однако они попали в электрический провод, после чего прозвучал взрыв, вызвавший панику.

Внимание. На опубликованном ниже видео показана давка, в результате которой погибли люди. Просим чувствительных людей не смотреть запись.

В МВД Йемена заявили, что мероприятие не согласовали с властями. Организаторов уже задержали.

Местные власти пообещали, что каждой семье, потерявшей в давке родственника, выплатят примерно две тысячи долларов, а раненые получат по 400 долларов, сообщает Al Jazzera.

Йемен многие годы находится в тяжелейшем гуманитарном кризисе, в том числе из-за гражданской войны, которая началась в 2014 году. Сейчас, по данным ООН, около 80% населения остро нуждаются в гуманитарной помощи.