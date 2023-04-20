Суд в Барнауле в третий раз за год приговорил матроса за то, что он оставил военную службу. Ему дали девять лет колонии

Барнаульский гарнизонный военный суд приговорил матроса Евгения Зеленкова к девяти годам лишения свободы, признав его виновным по статье о самовольном оставлении места службы в период мобилизации (часть 5 статьи 337 УК РФ). Внимание на приговор, вынесенный 18 апреля, обратило издание «Тайга.инфо».

В пресс-службе военных судов Сибири сообщили изданию, что Евгений Зеленков без уважительных причин отсутствовал на службе с 31 октября по 1 декабря 2022 года, а также с 15 декабря по 31 января 2023 года. Оба раза его задержали полицейские.

Это уже третий приговор Зеленкову, вынесенный за последний год. До этого его дважды признавали виновным по статье о самовольном оставлении места службы.

Как отмечает «Тайга.инфо», Евгений Зеленков участвовал в начале полномасштабного российского вторжения в Украину. В марте 2022 года, говорилось в первом решении суда, матрос отставил службу, чтобы «отдохнуть от исполнения обязанностей военной службы и провести время с близкими». Он отсутствовал менее месяца и явился по вызову в военную комендатуру.

Когда в отношении Зеленкова начали расследование, он вновь оставил службу и, начиная с 4 августа, отсутствовал чуть больше месяца. 5 сентября суд вынес первый приговор по его делу, не став лишать его свободы. Уже 7 сентября матрос вновь оставил часть и уклонялся от службы до 29 сентября, из-за чего против него возбудили второе уголовное дело.

По первому приговору Зеленкова ограничили в службе, по второму — назначили два года и один месяц в колонии-поселении. По совокупности совершенных преступлений суд в итоге назначил ему девять лет лишения свободы в колонии общего режима.