Комендантом оккупированной Балаклеи в Харьковской области оказался военком Калининграда

Комендантом Балаклеи во время оккупации российскими войсками был Валерий Буслов, который до войны занимал должность военкома Калининграда. Это выяснили журналисты Reuters.

К журналистам еще в октябре попали тысячи документов из российского штаба, которые военные оставили после отступления из Балаклеи. Тогда комендант фигурировал в них под позывным «Гранит», а его имя не было известно. Теперь его личность удалось установить на основании фотографий, а также конфиденциальных разговоров с его коллегами и местными жителями. Буслов, по данным Reuters, прибыл в город в мае 2022 года.

В общей сложности, по данным агентства, во время оккупации были задержаны более 200 мирных жителей; некоторых из них подвергали пыткам. Один из местных жителей рассказал Reuters, как в офис Буслова привозили людей в наручниках или с мешками на голове — впрочем, потом их освобождали. Несколько человек, у которых задерживали родственников, рассказали, что российские военнослужащие отправляли их к Буслову, чтобы у него просить об их освобождении.

Reuters подчеркивает, что журналисты не нашли доказательств того, что лично Буслов совершал преступления или отдавал преступные приказы. В то же время, в СБУ считают, что он подписывал приказы и инструкции, которые позволили российским военным задерживать гражданское население. Украинские следователи готовятся предъявить ему официальные обвинения в преступлениях.

Балаклея находилась под российской оккупацией с марта 2022 года. Украинские военные вернули контроль над городом в сентябре во время своей наступательной операции в Харьковском области.

Власти Украины заявляют, что в общей сложности на территории Харьковской области во время оккупации пропали без вести более 1300 мирных жителей.

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