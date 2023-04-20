Госдума разрешила ускоренную регистрацию лекарств для животных, если они уже зарегистрированы для лечения людей

Нижняя палата российского парламента во втором и третьем чтениях приняла закон об ускоренной регистрации препаратов для животных, если они уже были зарегистрированы для лечения людей.

В пояснительной записке к проекту закона, пишет «Фармацевтический вестник», указывалось, что животные часто болеют теми же болезнями, что и люди, и процесс их лечения сопоставим, при этом реестр лекарственных средств для ветеринарного применения содержит всего около 2 тысяч позиций, а реестр для медицинского применения содержит более 18 тысяч наименований.

Законопроект был внесен в Госдуму в ноябре 2021 года по инициативе главы парламентского комитета о экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова. Первое чтение прошло в апреле 2022 года. Новые правила регистрации лекарств для животных вступят в силу в сентябре 2023 года.

Упрощенная процедура предполагает, что для регистрации лекарств для животных могут быть представлены результаты доклинического исследования для медицинского применения этих препаратов при лечении людей. Вместо отчета о результатах клинического исследования для ветеринарного применения может быть представлен обзор научных работ о применении этих лекарств при лечении определенных видов животных, которым они предназначаются. Все это должно позволить быстрее получить государственную регистрацию и соответственно начать на законных основаниях применять соответствующие лекарства.

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