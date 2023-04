FT: ЧВК Вагнера пыталась закупить оружие у Китая, но получила отказ

ЧВК Вагнера в начале 2023 года пыталась закупить оружие и боеприпасы у Китая, пишет The Financial Times со ссылкой на документы американской разведки и Пентагона, рассекреченные в результате утечки.

Представитель частной военной компании, следует из одного из этих документов, обращался с запросом о поставках оружия к Китаю. По данным разведки, Китай никакого оружия, даже образцы, ЧВК Вагнера не передал, и нет никакой информации, свидетельствующей о том, что поставки планируются.

Тем не менее, считает The Financial Times, внимания заслуживает сам факт того, что представители ЧВК обращались с подобным запросом к властям Китая. Вероятно, пишет издание, у них были основания рассчитывать, что в КНР будут готовы обсуждать этот вопрос.

В Беларуси и Сирии, в отличие от Китая, согласились продать оружие ЧВК Вагнера, следует из рассекреченных документов. Речь, в частности, идет о гранатометах и боеприпасах к ним.

Ранее The Washington Post со ссылкой на секретные документы, содержание которых стало известно из-за утечки, писала, что ЧВК Вагнера вела переговоры о закупке вооружений в Турции — стране, входящей в НАТО. Тогда сообщалось, что о результате этих переговоров данных нет. The Financial Times, изучившая другую часть рассекреченных документов, сообщает, что ЧВК Вагнера пыталась купить в Турции беспилотники, системы радиоэлектронной борьбы, контрбатарейные системы и гаубичную артиллерию, но турецкие контакты заявили, что не могут экспортировать такие вооружения.

