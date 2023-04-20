BuzzFeed закрывает новостное подразделение и сокращает штат на 15%

Интернет-компания BuzzFeed закрывает свое новостное подразделение BuzzFeed News. Гендиректор BuzzFeed Джона Перетти, пишет The New York Times, сообщил сотрудникам об этом решении 20 апреля, подчеркнув, что закрытие новостного подразделения является частью масштабных сокращений в компании.

В BuzzFeed News работают около 60 человек, некоторыми из них будет предложена работа в других подразделениях. Всего компания планирует сократить около 180 сотрудников — 15% своего штата.

Как отмечает The New York Times, новостное подразделение BuzzFeed News добилось журналистского признания, в том числе получило в 2021 году престижную Пулитцеровскую премию за материал о притеснении мусульман в Китае, но так и не стало приносить прибыль.

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