На Александра Невзорова завели административное дело о «возбуждении ненависти» к россиянам, военным и священникам

Прокуратура Приморского района Петербурга сообщила, что завела административное дело о возбуждении ненависти (статья 20.3.1 КоАП) в отношении «одного из репортеров на популярном видеохостинге». По данным «Фонтанки», речь идет о журналисте Александре Невзорове.

По версии прокуратуры, один из роликов «репортера» содержит признаки возбуждения ненависти против «граждан Российской Федерации и Республики Беларусь, военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, представителей органов государственной власти страны, работников сценических искусств, служителей религиозных культов, а также членов казачьих обществ и объединений».

О каком видео идет речь, не уточняется.

После полномасштабного российского вторжения в Украину Александр Невзоров резко раскритиковал действия властей РФ и уехал из страны. В феврале 2023 года Басманный суд Москвы заочно приговорил журналиста к восьми годам колонии по обвинению в распространении «фейков» о российской армии из-за публикаций об обстрелах Мариуполя и убийствах мирных жителей в Буче.

Вот что Невзоров говорил об уголовном деле

«Хочу вернуться в Россию. Силен соблазн доказать этим дебилам, что не все их боятся» На Александра Невзорова завели дело о «фейках» про российскую армию. Журналист рассказал «Медузе», что он об этом думает

Вот что Невзоров говорил об уголовном деле

«Хочу вернуться в Россию. Силен соблазн доказать этим дебилам, что не все их боятся» На Александра Невзорова завели дело о «фейках» про российскую армию. Журналист рассказал «Медузе», что он об этом думает