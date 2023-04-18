В Белгороде во дворе жилого дома взорвалась граната. Один человек погиб, двое пострадали

По меньшей мере один человек погиб и двое пострадали при взрыве гранаты во дворе частного дома в Белгороде, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«По предварительным данным, жители этого дома вели асоциальный образ жизни. В причинах произошедшего разбираются правоохранительные органы», — сообщил Гладков.

На место происшествия выехал мэр города Валентин Демидов.

Белгородская область граничит с Украиной. Власти региона, как и других приграничных областей России, неоднократно сообщали, что украинские войска обстреливают местные города и села. В Белгородской области введен средний уровень реагирования и действует желтый уровень террористической опасности.