В Индонезии погибли не меньше шести участников операции по спасению новозеландского пилота, захваченного в заложники сепаратистами

В Индонезии сепаратисты, борющиеся за независимость Западного Папуа, убили не менее шести индонезийских солдат, которые участвовали в операции по спасению новозеландского пилота Филипа Мертенса, сообщает австралийский телеканал ABC со ссылкой на местные власти.

По данным издания, 15 апреля сепаратисты совершили нападение на военный пост в районе Ндуга, где находились 36 индонезийских солдат. Согласно военным отчетам, с которыми ознакомились журналисты, девять человек были взяты в плен, еще 21 скрылся.

Представитель Минобороны Индонезии полковник Герман Тарьяман подтвердил смерть только одного военного. «До сих пор точно неизвестно, сколько военнослужащих погибло и было ранено. Мы все еще ищем, но сильный дождь, туман и отсутствие связи затруднили наши поиски и эвакуацию», — сказал Тарьяман, добавив, что военные ведут поиски 30 человек.

CNN со ссылкой на сепаратистов пишет, что на выходных было совершено как минимум два нападения на военные посты, в результате чего были убиты 13 человек. Телеканал также сообщает, что, согласно заявлению Освободительной армии Западного Папуа, девять взятых в плен индонезийских солдат были убиты.

Сепаратисты также заявили, что нападения на военные посты были «местью» за действия индонезийский военных в этом районе в конце марта, когда индонезийские солдаты якобы убили беременную женщину и двух повстанцев.

В начале февраля сепаратисты взяли в заложники пилота чартерной новозеландской авиакомпании Susi Air Филипа Мертенса, совершившего посадку в аэропорту небольшого города Пару. Во второй половине марта власти Индонезии начали вооруженную операцию по освобождению пилота. Сообщалось, что военные и полицейские атаковали штаб сепаратистов, однако Мертенса им тогда найти не удалось.

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