На Бродвее последний раз показали мюзикл «Призрак оперы». Он шел с 1988 года

На Бродвее 16 апреля состоялся последний показ мюзикла «Призрак оперы», написанного Эндрю Ллойдом Уэббером. Всего, сообщает Associated Press, мюзикл с момента премьеры, состоявшейся в 1988 году, был показан 13 981 раз, став самой долгоиграющей постановкой Бродвейского театра.

Phantom of the Opera ends 35-year run on Broadway CBC News: The National

На финальном показе присутствовал Эндрю Ллойд Уэббер, который вспомнил своего сына Ника, умершего в марте в возрасте 43 лет от рака и сопутствовавших ему заболеваний. «Когда он был маленьким, он слышал эту музыку», — сказал автор мюзикла.

Продюсер «Призрака оперы» Камерон Макинтош не исключил, что в будущем мюзикл еще вернется на Бродвей. «Будучи продюсером больше 55 лет, я видел возвращения всех великих мюзиклов, и „Призрак“ — один из величайших. Так что это лишь вопрос времени», — заявил он.

Зрители последнего показа «Призрака оперы», прощаясь с мюзиклом, устроили бурную овацию.

О прекращение показа «Призрака оперы» на Бродвее было объявлено в сентябре 2022 года. Тогда сообщалось, что мюзикл перестал окупаться.

В оригинальной бродвейской постановке, премьера которой состоялась 26 января 1988 года, главные роли исполняли Майкл Кроуфорд и Сара Брайтман. «Призрак оперы» отмечен многочисленными наградами, в том числе Кроуфорд был удостоен премии «Тони» и премии Лоренса Оливье.