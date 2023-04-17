Главу Татарстана Рустама Минниханова не пустили в Молдову

Глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что власти Молдовы не пустили его в страну и объявили «нежелательным лицом». Видеообращение Минниханова опубликовал телеграм-канал .

В ролике Минниханов сидит в салоне самолета и сообщает, что прибыл в Кишинев по приглашению кандидата на пост главы Гагаузии Виктора Петрова и депутата молдавского парламента Александра Суходольского, которые ранее посещали Татарстан.

«К сожалению, молдавские власти приняли решение, что мы являемся нежелательными гражданами, которые не могут посетить [эту] страну. Поэтому, к сожалению, мы не сможем принять участие в конгрессе [дружбы народов]», — говорит глава Татарстана.

Суходольский заявил ТАСС, что Минниханов прилетел в Кишинев по приглашению депутатов парламента Молдавии и парламентариев Гагаузии. «Я ждал Минниханова в аэропорту со всеми документами. <…> Ему даже не дали спуститься с самолета в аэропорту Кишинева. Вручили документ, в котором говорилось об отказе во въезде», — рассказал депутат.

По его словам, Минниханова сопровождал руководитель холдинга«Ак Барс» Иван Егоров, которому также отказали во въезде. «Мы планировали обсудить реализацию совместных проектов с Егоровым в Гагаузской автономии», — объяснил цель поездки российских чиновника и бизнесмена Суходольский.

Заявления «недавно вернувшегося» из Молдовы российского чиновника о том, что Кишинев объявил его персоной нон грата, не соответствуют действительности, сообщили в пограничной полиции Молдовы.

«Поддержка кандидата на местных выборах в нашей стране не является уважительной причиной, и власти просят российских чиновников воздержаться от вмешательства во внутренние дела нашей страны», — отметили пограничники.