Европейское космическое агентство запустило зонд к спутникам Юпитера
Источник: ESA
Европейское космическое агентство запустило ракету-носитель «Ариан-5», на борту которой находится автоматическая межпланетная станция Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE), сообщает пресс-служба агентства.
Запуск был проведен с космодрома Куру во Французской Гвиане.
Станция JUICE предназначена для изучения спутников Юпитера — Ганимеда, Европы и Каллисто. Ожидается, что зонд достигнет своей цели к 2031 году. Ученые полагают, что под ледяной поверхностью спутников скрываются жидкие океаны, в которых могут быть обнаружены признаки жизни.