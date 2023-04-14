Европейское космическое агентство запустило зонд к спутникам Юпитера

Европейское космическое агентство запустило ракету-носитель «Ариан-5», на борту которой находится автоматическая межпланетная станция Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE), сообщает пресс-служба агентства.

Запуск был проведен с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Станция JUICE предназначена для изучения спутников Юпитера — Ганимеда, Европы и Каллисто. Ожидается, что зонд достигнет своей цели к 2031 году. Ученые полагают, что под ледяной поверхностью спутников скрываются жидкие океаны, в которых могут быть обнаружены признаки жизни.

Подробно о миссии Jupiter Icy Moons Explorer

Подледные океаны спутников Юпитера — самое интересное место в ближайшем космосе. На поиски жизни в них отправляется европейский зонд JUICE Когда-то Россия тоже была частью этого проекта

Подробно о миссии Jupiter Icy Moons Explorer

Подледные океаны спутников Юпитера — самое интересное место в ближайшем космосе. На поиски жизни в них отправляется европейский зонд JUICE Когда-то Россия тоже была частью этого проекта