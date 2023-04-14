Более 18 тысяч коров погибли в пожаре в Техасе

Более 18 тысяч коров погибли в результате взрыва и пожара на ферме, расположенной на западе Техаса, сообщает Reuters со ссылкой на шерифа округа Кастро.

Пожар произошел 10 апреля на ферме South Fork Dairy возле города Диммитт. Огонь охватил коровники с животными. Пожарные спасли одного рабочего фермы. Что стало причиной пожара, неизвестно.

Американский защиты животных заявил, что произошедшее в Техасе — самый масштабный пожар с участием крупного рогатого скота по крайней мере с 2013 года, когда организация начала отслеживать такие случаи.

Ежегодно в пожарах на фермах гибнут сотни тысяч сельскохозяйственных животных, заявили в Институте защиты животных. За последние десять лет, по оценке организации, в таких пожарах погибли около 6,5 миллиона животных, в основном птицы.

Институт защиты животных призвал власти США принять федеральный закон, чтобы не допустить такие пожары в будущем. Сейчас лишь несколько штатов (Техас в их число не входит) приняли законы, обязывающие фермы принять меры противопожарной безопасности в коровниках.