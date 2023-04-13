Умерла модельер Мэри Куант. Ее считают популяризатором мини-юбок

В возрасте 93 лет умерла британский модельер Мэри Куант, популяризировавшая мини-юбки и короткие шорты, сообщает BBC News.

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В заявлении семьи дизайнера говорится, что Куант умерла в своем доме в графстве Суррей в южной Англии.

Куант была одной из всемирно признанных модельеров ХХ века и выдающимся новатором. Как отмечает BBC News, именно Куант приписывают популяризацию мини-юбок, которые стали символом 1960-х годов. В свою очередь Sky News со ссылкой на лондонского отмечает, что «нет убедительных доказательств», чтобы приписать кому-либо первенство в разработке мини-юбок. Однако, пишет телеканал, мини-юбки стали визитной карточкой стиля Куант.

«Невозможно переоценить вклад Куант в моду. Она представляла радостную свободу моды 1960-х годов и показала женщинам новый образец для подражания. Современная мода обязана ее новаторскому видению», — заявили в самом музее после сообщений о смерти модельера, представив видео с ее работами.