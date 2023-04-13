Принц Гарри приедет на коронацию короля Карла без Меган Маркл

Принц Гарри будет присутствовать на коронации короля Карла, намеченной на 6 мая в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, сообщает BBC News со ссылкой на заявление Букингемского дворца.

Жена принца Меган Маркл пропустит церемонию. В заявлении герцога и герцогини Сассекских сказано, что Меган «останется в Калифорнии с принцем Арчи и принцессой Лилибет». В день коронации принц Арчи отмечает четырехлетие.

В начале марта принца Гарри и Меган Маркл пригласили на коронацию, но до последнего оставалось неясным, поедут ли они на церемонию.

Поскольку Гарри больше не исполняет королевские обязанности, неясно, какую роль ему отведут на церемонии. На юбилее королевы Гарри и Меган не разрешили участвовать в традиционном выходе королевской семьи на балкон Букингемского дворца, отмечает BBC News.

Участие Гарри в коронации станет его первой встречей с членами королевской семьи после того, как вышла книга принца «Spare» («Запасной»), ставшая бестселлером. В мемуарах Гарри, в частности, рассказал, как ссорился с семьей.

О чем написал принц Гарри

В продажу поступили мемуары принца Гарри. Они вызвали скандал еще до релиза и уже стали бестселлером Гарри рассказал, как убивал талибов, принимал кокаин и ссорился с семьей. Вот самые громкие признания из его книги

О чем написал принц Гарри

В продажу поступили мемуары принца Гарри. Они вызвали скандал еще до релиза и уже стали бестселлером Гарри рассказал, как убивал талибов, принимал кокаин и ссорился с семьей. Вот самые громкие признания из его книги