Суд в Королеве арестовал журналиста Романа Иванова по делу о «фейках» про российскую армию

Королевский городской суд на два месяца арестовал журналиста RusNews и автора телеграм-канала «Честное Королевское!» Романа Иванова по делу о «фейках» про российскую армию, сообщает «Медиазона».

По данным издания, сторона защиты предлагала судье освободить журналиста под 31 личное поручительство, под залог миллион рублей, под подписку о невыезде или обязательство о явке. Либо отправить его под домашний арест. Сам Иванов настаивал, что скрываться от суда не намерен. Журналист также напомнил, что у него были все возможности для того, чтобы уехать из страны, однако он этого не сделал.

Основанием для дела против журналиста стали два поста в его телеграм-канале, опубликованные в апреле 2022 года и марте 2023 года, а также один пост в паблике «Честное Королевское!» во «ВКонтакте». В них он писал об убийствах мирных жителей в Буче и других военных преступлениях российской армии.

Утром 11 апреля в квартиру Романа Иванова в Королеве пришли с обыском. Как сообщила жена журналиста Мария Некрасова, сотрудники правоохранительных органов выломали дверь в квартиру. После обыска Иванова увезли в СК. Жена журналиста проходит по делу как свидетель.

В феврале 2023 года Ленинский районный суд Барнаула приговорил журналистку RusNews Марию Пономаренко к шести годам лишения свободы по делу о распространении «фейков» про российскую армию.

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