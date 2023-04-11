Запущена горячая линия для консультаций из-за введения электронных повесток

Правозащитный проект «Военный омбудсмен» запустил горячую линию в связи с принятием Госдумой поправок, которые не позволят россиянам уклоняться от повестки в армию.

Все вопросы можно задавать в телеграме.

«Мы изучили законопроект и готовы проконсультировать всех, кто обратится на нашу горячую линию», — говорится в сообщении.

11 апреля Госдума во втором и третьем чтении приняла пакет поправок, которые в том числе узаконивают рассылку повесток в армию в электронном виде через личный кабинет на «Госуслугах».

Согласно поправкам, повестки продолжат распространять в бумажной форме — их будут вручать лично под роспись или присылать заказным письмом. Повестки, отправленные заказным письмом, будут считаться врученными в день доставки (вручения) письма. Электронная повестка будет считаться врученной с момент появления в личном кабинете на «Госуслугах».

После вручения повестки военнобязанному запретят выезжать из страны до тех пор, пока он не явится в военкомат.

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