В Марселе обрушился жилой дом. Два человека погибли

Под обломками обрушившегося многоквартирного дома во французском городе Марсель нашли двух погибших, сообщает France 24 со ссылкой на заявление городских пожарных служб.

До этого местные власти сообщали, что восемь человек, проживающих в рухнувшем доме, «не отвечают на звонки».

Четырехэтажный жилой дом обрушился на улице Тиволи в Пятом округе Марселя в ночь на 9 апреля. Как сообщают СМИ, это произошло после взрыва. Местные власти рассматривают в качестве одной из возможных причин случившегося утечку газа.

После обрушения дома начался пожар, мешавший поискам возможных жертв и пострадавших. Соседние здания также получили повреждения. Одно из них позже частично обвалилось.

В результате инцидента пять человек из соседних домов получили легкие травмы. Всего из окрестностей места происшествия эвакуировали почти 200 местных жителей.