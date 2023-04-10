В аннексированной Запорожской области задержали россиянина, подозреваемого в работе на разведку Украины. Ему грозит до 20 лет тюрьмы

Правоохранительные органы России задержали в аннексированной части Запорожской области Украины 22-летнего гражданина РФ, которого подозревают в работе на Главное управление разведки Минобороны Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя силовых структур РФ.

По версии российской стороны, задержанный передавал Украине данные о местоположении военных и гражданских объектов в Херсонской и Запорожской областях. Следствие проверяет его на причастность к обстрелам Мелитополя 29 марта и 2 апреля.

В правоохранительных органах утверждают, что украинская разведка через телеграм предложила подозреваемому вступить в легион «Свобода России», объявленный в РФ террористическим. Затем ему якобы поручили выехать в Мелитополь, где за каждое задание он получал до 2,5 тысячи рублей, пишет «Интерфакс».

В правоохранительных органах России заявили, что задержанному грозит лишение свободы на срок до 20 лет. Представитель силовых структур отметил, что в случае принятия поправок, ужесточающих ответственность, он может получить пожизненное заключение, пишет «Интерфакс». Сообщество адвокатов и правозащитников «Первый отдел» предположило, что россиянин задержан по делу о государственной измене. Официально это не раскрывалось.

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству ранее 10 апреля одобрил поправки, предусматривающие пожизненное лишение свободы за государственную измену. Глава комитета Павел Крашенинников заявил, что поправки рассмотрят на заседании Госдумы 13 апреля.

Легион «Свобода России» — подразделение ВСУ, в котором, как утверждается, состоят добровольцы из России. Сколько человек в него входят, неизвестно. О его создании объявили в марте 2022 года, вскоре после полномасштабного вторжения России в Украину. В марте 2023 года Верховный суд РФ объявил легион «террористической организацией».

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