Четыре человека погибли при стрельбе в Луисвилле

По последним данным, четыре человека погибли в результате стрельбы, произошедшей 10 апреля в Луисвилле, штат Кентукки, сообщает CNN. Восемь человек, в том числе двое полицейских, получили ранения, все пострадавшие госпитализированы.

По данным полиции, около 8:30 утра по местному времени (15:30 мск) начали поступать сообщения о стрельбе в центре города возле здания Old National Bank. Спустя примерно полтора часа после случившегося полиция сообщила, что нападавший мертв. При каких обстоятельствах он погиб, не сообщается.

В полиции заявили, что стрелок связан с банком, предположительно, он раньше там работал.

На месте помимо полиции работают агенты ФБР и сотрудники Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

Губернатор Кентукки Энди Бешир сообщил, что едет в Луисвилл.

Уточнение. В материал добавлена информация о пострадавших и погибших на 18:30 мск.