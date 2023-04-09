Умер последний прокурор Нюренбергского процесса Бенджамин Ференц

Американский юрист, принимавший участие в Нюренбергском процессе, Бенджамин Ференц умер в возрасте 103 лет. Ференц, пишет The New York Times, был последним остававшимся в живых прокуроров Нюренбергского процесса.

Он был прокурором армии США на стороне обвинения в отдельном процессе так называемых айзанцгрупп — специальных подразделений нацистской Германии, осуществлявших массовые убийства мирных жителей на оккупированных территориях.

Подсудимыми были 22 нацистских военных, в том числе шестеро генералов. Среди преступлений, в которых их обвиняли, был расстрел в Бабьем Яре, где в сентябре 1941 года был убит 33771 человек, и убийство 25 тысяч евреев из Рижского гетто в ноябре и декабре 1941 года.

Все подсудимые были признаны виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечности. 14 из них были приговорены к смертной казни, еще двое — к пожизненному заключению. Однако, отмечает The New York Time, лишь четыре приговора к высшей мере наказания были приведены в исполнение.

«Нюрнберг научил меня тому, что создание мира терпимости и сострадания будет долгой и трудной задачей, — вспоминал Ференц. — И я также узнал, что если мы не посвятим себя разработке эффективного мирового права, то тот же жестокий менталитет, который сделал возможным Холокост, однажды может уничтожить всю человеческую расу».

После завершения Нюренбергского процесса Ференц остался в Западной Германии и помогал евреям в подготовке соглашения о репарациях. Затем он вернулся в США и занялся частной юридической практикой.

Ференц — автор шести книг и многочисленных статей, его комментарии публиковали крупнейшие издания, он регулярно принимал участие в международных конференциях.

Одной из идей, которую многие годы продвигал Ференц, было создание международного трибунала. Частично была реализована с появлением Международного уголовного суда (МУС). Но его возможности, как выяснилось со временем, оказались ограничены, а США, Россия, Китай, Израиль и Ирак не признают юрисдикцию Международного уголовного суда.