Суд в Тверской области признал невменяемым и отправил на принудительное лечение фигуранта дела о попытке вступить в легион «Свобода России»

Зубцовский районный суд Тверской области 16 марта признал Сергея Колина, который, по версии следствия, планировал вступить в легион «Свобода России», невменяемым и отправил на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Соответствующее решение, на которое обратило внимание «ОВД-Инфо», было вынесено еще 16 марта.

В сообщении пресс-службы районного суда говорится, что житель поселка Погорелое Городище Сергей Колин с 24 февраля по 3 мая 2022 года в телеграме и на ютьюбе (у него был канал Kupala TV, который более недоступен) «высказывал свою поддержку украинской стороне в ходе проведения специальной военной операции», «выражал неприязнь к гражданам РФ», а также «высказывал негативное отношение к руководству РФ органам власти, в связи проводимой специальной военной операцией».

Также в переписке с неустановленными лицами дал своё согласие на вступление вооруженное формирование, расположенное на территории Украины «Легион Свободы России». Получил от данных лиц, план незаконного пересечения границы РФ с целью прибытия на территорию Украины и намеревался в дальнейшем незаконно пересечь государственную границу РФ вне пунктов пропуска для участия в действиях, направленных против ВС РФ, а также убийству российских военнослужащих.

В конце марта, как отмечает «ОВД-Инфо», фигурант дел о военных «фейках» и призывах к экстремизму Андрей Трофимов сообщил из СИЗО-1 Тверской области, что на него завели дело о попытке вступить в легион «Свобода России», а также рассказал о других подсудимых, находящихся в изоляторе, в том числе о Сергее Колине, которого он назвал трэш-блогером.

В марте 2022 года телеканал РЕН и 112 сообщали о смерти человека во время трэш-стрима, устроенного RTeshka, в поселке Погорелое Городище. Тогда сообщалось, что RTeshka — Сергей Колин.

Легион «Свобода России» — подразделение ВСУ, в котором, как утверждается, состоят добровольцы из России. Сколько человек в него входят, неизвестно. О его создании объявили в марте 2022 года, вскоре после полномасштабного вторжения России в Украину.

В марте 2023 года Верховный суд РФ объявил легион «Свобода России» «террористической организацией».